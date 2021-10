Presidente do conselho nacional: “O dia da morte do CDS ainda não chegou”

Filipe Anacoreta Correia assegurou que a decisão da jurisdição que dava razão ao pedido de impugnação do conselho nacional é “inexistente” do ponto de vista legal.

O presidente do conselho nacional do CDS, Filipe Anacoreta Correia, garantiu que aquele órgão “tinha e tem indiscutível legitimidade política”, actuou com “transparência”, e que a deliberação do conselho nacional de jurisdição que o tentou impugnar é “inexistente” legalmente por não fazer referência a qualquer “normativo legal” que a fundamente. Já António Lobo Xavier, em declarações à rádio Observador, considera que o adiamento do congresso para depois das legislativas é uma “decisão errada”.

Em conferência de imprensa, na manhã deste domingo, na sede do partido, Filipe Anacoreta Correia repudiou a acusação de falta de democracia interna, lançada por Nuno Melo, e apela ao respeito pela decisão da maioria do conselho nacional. “Falta de democracia é não aceitar isto. Queriam proibir o CDS de se reunir e chamam a isto um processo democrático?”, questionou. Já sobre a saída de antigos dirigentes como António Pires de Lima e Adolfo Mesquita Nunes, proclamando o fim do CDS, Anacoreta Correia respondeu: “Se alguns procuram proclamar a morte do CDS, esse dia ainda não chegou”.