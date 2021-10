Marcelo anuncia data da dissolução da Assembleia da República na quinta-feira

Marcelo Rebelo de Sousa disse que os partidos convergiram no mês de Janeiro para as eleições antecipadas, embora apontando datas diferentes.

Marcelo Rebelo de Sousa deverá anunciar a data da dissolução da Assembleia da República na próxima quinta-feira, depois de ouvir o Conselho de Estado, e garante que irá olhar “pelo interesse nacional”.

À margem da entrega dos prémios D.Dinis, em Vila Real, o Presidente da República referiu que o passo seguinte, depois de ouvir os representantes dos partidos, é reunir o Conselho de Estado. Como essa reunião deverá “ir até à noite” de quarta-feira, “não será possível falar nesse dia, mas falarei na quinta-feira”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu, no entanto, que após o anúncio da dissolução, haverá “algum tempo”, que não especificou, que permita à Assembleia da República agendar diplomas relacionados com “normas internacionais e europeias, que têm prazos, e algumas leis que os partidos querem aprovadas”. Só depois é que será publicado o decreto da dissolução.

Sublinhando que o desfecho com o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 não era o esperado, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que há coincidência com o que já estava marcado na vida interna dos partidos. Apesar do “interesse que também é muito legítimo dos partidos”, o chefe de Estado defendeu que “tem de olhar para o interesse nacional em matérias como estado de emergência, dissolução”.