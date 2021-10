“Geringonça”: quando a esquerda era feliz e não o sabia

Às 18h22 desta quarta-feira foi o desenlace na Assembleia da República. Todas as bancadas parlamentares, à excepção da dos socialistas, dos três deputados do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) e das duas deputadas não-inscritas, Cristina Rodrigues e Joacine Katar-Moreira, votaram contra o Orçamento do Estado de 2022. Pela primeira vez, um Orçamento sucumbiu ao crivo da primária votação na generalidade. Sinal inequívoco de rejeição.