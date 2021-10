CDS viveu “fim-de-semana negro” mas a guerra ainda vai no adro

Presidente do conselho nacional assegura que “o dia da morte do CDS ainda não chegou”. Cristas e Lobo Xavier condenam decisão de adiar o congresso.

Entre críticos e apoiantes da direcção, a pergunta paira na cabeça de muitos militantes: como é que o CDS vai a votos daqui a dois ou três meses depois de expor as suas fracturas internas (algumas latentes no partido há décadas) a propósito de uma batalha jurídica e política em torno do adiamento do congresso?