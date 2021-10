A COP26 e o risco de voltarmos a falhar

Fracasso ou sucesso, de uma certeza já não nos livramos: a maior das batalhas civilizacionais do nosso tempo está em marcha e ela é imparável. O relógio está a contar.

A mãe de todas as cimeiras, o momento do agora ou nunca, a nossa derradeira oportunidade. Não tem faltado drama para descrever o muito que se joga por estes dias em Glasgow, na 26.ª Cimeira do Clima da ONU (COP26). Há boas razões para tal. O momento é grave e há um risco sério de voltarmos a falhar.