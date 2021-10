Em nome do nosso bem-estar

A espanhola Desigual decidiu introduzir — depois de votado pelos próprios funcionários — uma semana de trabalho de quatro dias (três no escritório, um em casa e a sexta-feira livre) a 500 dos seus 2700 trabalhadores, apenas àqueles que estão na sede, em Barcelona. São menos horas, menos 6,5% de ordenado, mas os trabalhadores assim o quiseram, revelando que estão dispostos a ganhar menos em nome de conquistar tempo de qualidade.

“A nova semana de trabalho exigirá um processo de adaptação e esforço de todos, mas se a pandemia nos ensinou alguma coisa, é que podemos organizar o nosso trabalho e equipas de forma diferente e ainda assim sermos eficientes, dando prioridade ao que realmente importa. Enquanto organização, esta iniciativa tornar-nos-á mais atraentes, permitindo-nos reter e atrair os melhores talentos”, declara Coral Alcaraz, directora de recursos humanos da marca, justificando que a semana de trabalho de quatro dias pode também ser aliciante para as empresas.

É também com a justificação do bem-estar de cada um de nós que as marcas de brinquedos sexuais traçam o seu discurso que é, claramente, comercial, mas que também tem por detrás uma mudança de paradigma. Hoje, as mulheres começam a falar mais abertamente do seu prazer e, uma das formas de o descobrir é explorando e conhecendo o seu corpo. No Verão, a jornalista Carla B. Ribeiro juntou várias mulheres — a enfermeira Carmen Garcia, a jornalista Rita Marrafa de Carvalho e a sexóloga Tânia Graça — para uma conversa sobre orgasmos feminino. Agora, observamos que há marcas que se debruçam sobre o prazer sexual dos portugueses por uma razão muito óbvia: é um mercado em crescimento.

Na próxima quarta-feira, às 14h, a Conversa Ímpar vai ser sobre os mitos e as dúvidas em torno da infertilidade. De 15 em 15 dias, os leitores são convidados a participar através das redes sociais.

Também a pensar no nosso bem-estar físico e mental, há uma nova dieta, a intuitiva, que não é mais do que sabermos comer e termos uma relação saudável com a comida. Duas coisas que nem sempre são fáceis de levar a bom porto. A jornalista Bruna Ferreira ouviu vários nutricionistas sobre este tema. Também as jornalistas Karla Pequenino e Aline Flor continuam focadas nas dietas no podcast Vitamina P. Desta vez, o debate é sobre o fazer batota quando se está a fazer dieta.

Mako — que foi princesa do Japão até terça-feira, dia em que casou com o plebeu Kei Komuro e se tornou, também ela, plebeia —, sofreu de stress pós-traumático depois da intensiva investigação levada a cabo pela comunicação social sobre um alegado escândalo financeiro que envolvia o noivo e de o casal ter estado afastado durante três anos. O casamento da princesa de 30 anos pôs o país a reflectir sobre o futuro de uma casa real que não dá a possibilidade às mulheres de serem também herdeiras, como forma de garantir que a sobrevivência daquela que é a monarquia mais velha e hereditária de sempre possa ser renovada. A igualdade de género ainda não chegou à casa imperial japonesa.

Mais perto, no Reino Unido, a rainha Isabel II continua empenhada nas suas funções, apesar de os médicos a terem aconselhado a travar e a descansar mais duas semanas. A monarca não marca presença ​​na cimeira sobre o clima COP26, em Glasgow, na Escócia, e não quer ouvir falar na possibilidade de abdicar em favor do filho Carlos, de 72 anos, ou mesmo do neto William, de 39 anos. Afinal Isabel II é uma “rainha ungida”, o que reflecte um pacto com Deus, e, além de ser soberana do Reino Unido e de 15 países da Commonwealth é também chefe da Igreja Anglicana.

Por fim, ainda no campo da realeza, a Isabel Stilwell lançou nesta semana o seu décimo romance histórico, desta feita sobre Inês de Castro. No lançamento do livro, na quinta-feira, no Museu Militar, em Lisboa, a autora contou como passou horas junto aos túmulos de Pedro e Inês, em Alcobaça, observando-os para conhecer melhor este casal. Um roteiro de Coimbra a Alcobaça é a proposta da cronista das Birras de Mãe, que co-assina com a filha Ana Stilwell.

No mesmo dia, praticamente à mesma hora, a também jornalista Rita Marrafa de Carvalho, da RTP, lançava o livro Depois do Crime, onde revisita os crimes de sangue mais mediáticos dos últimos 30 anos em Portugal. A jornalista Inês Duarte de Freitas entrevistou a autora e ficou a saber que a história do padre Frederico Cunha foi a que mais a marcou.​

​Na próxima quarta-feira, é a vez da radialista Inês Meneses lançar o livro O Coração ainda Bate, o título das suas crónicas e do podcast que pode ler e ouvir, respectivamente, todas as segundas-feiras, no PÚBLICO.

Às vezes vivemos obcecados com a aparente vida perfeita dos outros. Este domingo, na sua crónica, a Carmen Garcia fala disso mesmo, partindo da notícia sobre uma influencer chinesa, Lu Xiao Maomao, que ingeriu veneno em directo, acabando por morrer. Estas jovens são exemplos para muitas raparigas (e até mulheres adultas), alerta a cronista. “E quantas meninas querem aquela vida a todo o custo. Preocupa-me que não falemos sobre a Lu às nossas filhas e sobrinhas; preocupa-me que não lhes digamos que não devem acreditar em tudo o que vêem; preocupa-me que ninguém lhes diga que bens materiais não são protectores da saúde mental.”

Boa semana!

