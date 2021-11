Manual de como perder eleições em São Tomé e Príncipe

A história das últimas presidenciais esteve por um fio. As eleições são-tomenses prolongaram-se mais do que seria de esperar e foram mais azedas do que se previa, mesmo num país onde as campanhas eleitorais têm por hábito ser agressivas. Mesmo assim, Carlos Neves, que esteve entre os 19 candidatos e nem 1% dos votos amealhou, garantiu ao PÚBLICO: “Já assisti a campanhas mais fortes, mais acutilantes...”