Homem esfaqueia pelo menos dez pessoas em comboio em Tóquio e inicia incêndio

O atacante, parecendo estar vestido como o Joker , foi depois identificado como um homem com cerca de 20 anos. Foi detido no local e está a ser investigado, segundo as autoridades e a imprensa japonesa.

Pelo menos dez pessoas foram esfaqueadas este domingo num comboio na capital do Japão, Tóquio, por um homem que vestia um fato semelhante ao Joker, do universo de Batman, e que depois iniciou um incêndio, segundo a polícia e a imprensa.

A televisão pública NHK disse que um dos dez passageiros esfaqueados ficou gravemente ferido.

O atacante, identificado apenas como um homem com cerca de 20 anos, foi detido no local e está a ser investigado, indicou a NHK, citando a agência noticiosa norte-americana Associated Press.

Responsáveis da polícia de Tóquio disseram que o ataque ocorreu no comboio de Keio, perto da estação de Kokuryo (zona ocidental da cidade).

A agência noticiosa espanhola EFE, que refere 15 pessoas feridas, indica que o ataque ocorreu cerca das 20h locais (11h em Lisboa), quando estavam a fechar as assembleias de voto para as eleições para a câmara baixa do Parlamento japonês.

Depois de esfaquear os passageiros, o homem terá despejado um líquido inflamável ao qual ateou fogo, causando um incêndio.

“Pensava ser um fato de Halloween”, disse uma testemunha ao jornal Yomiuri, relembrando o momento em que viu outros passageiros a correr em pânico em direcção à carruagem onde seguia. “Depois, vi um homem a caminhar nesta direcção, a agitar lentamente uma longa faca” que estava manchada de sangue, descreveu, citado pela Reuters.

Desconhece-se o motivo do ataque, que foi o segundo com uma faca num comboio de Tóquio nos últimos dois meses.

A televisão mostrou vários bombeiros, polícias e paramédicos resgatando os passageiros, muito dos quais fugiram pelas janelas do comboio.