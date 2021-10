Colisão entre dois comboios provoca vários feridos no Reino Unido

Dois comboios colidiram este domingo num túnel entre Andover e Salisbury, no sudoeste da Inglaterra. “Várias pessoas ficaram feridas, mas felizmente ninguém morreu”, afirmaram as autoridades.

De acordo com um repórter da BBC, 12 pessoas terão ficado feridas sem gravidade. A Reuters escreve que pelo menos um comboio descarrilou na sequência do acidente.

As autoridades afirmam tratar-se de um “grande acidente” e há pelo menos 50 bombeiros no local. “Estamos com os bombeiros e ambulâncias no local que fica perto da London Road, em Salisbury”, afirmou fonte da polícia do condado de Wiltshire.

De acordo com a empresa que gere os caminhos-de-ferro no Reino Unido, Network Rail, a linha encontra-se cortada.