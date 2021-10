Conservadores japoneses vão continuar a governar mas sofrem golpe nas legislativas

Eleições eram um teste ao novo primeiro-ministro do país, que as quis antecipar. Vai ficar no poder, mas o seu partido pode perder maioria.

A coligação do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, vai manter-se no poder no Japão, mas o seu partido terá sofrido perdas importantes, um golpe que poderá significar instabilidade política na terceira maior economia do mundo, de acordo com as sondagens à boca das urnas divulgadas pela emissora pública NHK.

É cedo para perceber se o Partido Liberal Democrático (LDP) vai manter a maioria na câmara baixa do Diet (Parlamento), com as projecções a atribuírem-lhe entre 212 e 255 lugares. Já a coligação que junta o LDP ao Komeito deverá eleger 239 a 288 lugares, mais do que os 233 necessários para a maioria.

Kishida, recém-eleito chefe do LDP e recém-nomeado primeiro-ministro, decidiu antecipar as legislativas, inicialmente previstas para o fim de Novembro. Quis aproveitar o efeito do fim da “quinta vaga” de infecções de covid-19 e uma ligeira subida dos conservadores nas sondagens. Agora, arrisca-se a ver a sua liderança posta em causa.

“Se as projecções estiveram correctas, Kishida vai poder continuar a governar, ou começar a governar, mas talvez haja um ponto de interrogação sobre a sua liderança tendo em vista as eleições do próximo ano para a câmara alta”, diz à Reuters Koichi Nakano, professor da Universidade Sophia, de Tóquio.

Desde que assumiu as rédeas do país, o LDP, considerado um dos responsáveis do “milagre económico japonês”, só não esteve à frente do Governo entre 1993 e 1996, e entre 2009 e 2012. Mas o partido tem sido abalado pela percepção de que foi incapaz de gerir o combate à pandemia e Kishida não conseguiu entusiasmar os eleitores com políticas sociais, propostas para aumentar os gastos com a defesa e uma postura mais dura face à China.

“A coligação não se vai desintegrar e o governo vai continuar”, diz Airo Hino, da Universidade Waseda, ouvido também pela Reuters. “Mas mesmo assim, o número de lugares que eles têm estão a diminuir e isso pode complicar a gestão no Parlamento.”