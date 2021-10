O clima nos tribunais: “É inevitável que vá haver mais casos”

Quando o Supremo Tribunal dos Países Baixos ordenou ao governo holandês que implementasse, até final de 2020, uma redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) de pelo menos 25%, em relação aos níveis de 1990, confirmando a posição das duas instâncias inferiores, gritou-se vitória entre os que exigem mais no combate às alterações climáticas. O caso, apresentado pela fundação Urgenda, dedicada a fazer aplicar os tratados nacionais e internacionais na área do ambiente, está longe de ser o único, mas, por ser o primeiro, abriu as portas ao sucesso de outras acções judiciais contra o poder executivo, em nome do clima. Dennis van Berkel, advogado e conselheiro jurídico da Urgenda neste caso, não tem dúvidas: “É inevitável que vá haver mais casos, porque a crise [climática] é demasiado grande para ser deixada em paz. Por isso, precisamos de todas as ferramentas na caixa”.