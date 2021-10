O que devemos fazer por nós próprios

Estamos a tentar sair do domínio da pandemia, e se há algo que esta crise sanitária nos deixou foi a oportunidade de falar e ouvir sobre a saúde mental.

Estamos no Outono, estação do ano que representa, para algumas pessoas, o surgimento ou o aumento de sintomas de depressão ou de outros problemas de saúde mental. Dada esta situação, nunca é de mais reforçar a importância da prevenção e dos cuidados com tudo o que envolve o nosso bem-estar psicológico. É preciso normalizar a vulnerabilidade, sobretudo, em situações de stress ou que de alguma forma impõem incerteza. Além disso, estamos a tentar sair do domínio da pandemia, e se há algo que esta crise sanitária nos deixou foi a oportunidade de falar e ouvir sobre a saúde mental. Então, importa não esquecer que, para muita gente, permanece um lastro de dificuldades que causam sintomas físicos e mentais, e que o verdadeiro autocuidado pode ser uma forma de encontrar equilíbrio emocional.

Ficam aqui alguns exemplos sobre como atender às necessidades individuais e sobre como agir em prol da saúde mental. Algumas ideias poderão parecer-lhe óbvias, mas será que, apesar disso, consegue pô-las em prática, ou deixa sempre para amanhã? As perguntas de reflexão poderão ajudá-lo a decidir o que realmente pretende para cuidar de si. Então, vejamos:

- Fingir que uma emoção não existe ou ignorá-la pode ser contraproducente porque, além de aumentar a probabilidade de se tornar mais forte e mais frequente, pode fazer com que a emoção se venha a reflectir sob a forma de doença física e mental;

- Tente validar e aceitar o que sente sem recorrer ao chavão do “pensamento positivo” que pode ter um efeito de falso alívio, dado que reduz a necessária tolerância ao desconforto e as emoções ficam lá na mesma. Não significa deixar de ser optimista, mas expor-se às emoções negativas e encarar as situações adversas, aumentando a sua capacidade de desenvolver a resiliência;

- Escute o seu corpo, percebendo qualquer mudança, quer seja uma dor, a falta ou o aumento do apetite ou do sono, o excesso de calor ou de frio e as emoções que este reflecte. A informação sobre o seu estado emocional pode ajudá-lo a encontrar uma solução;

Foto É preciso normalizar a vulnerabilidade, sobretudo, em situações de stress ou que de alguma forma impõem incerteza Getty Images

- Reflicta por breves instantes sobre o que pode fazer para lidar com as emoções fortes e crie um plano rápido de acção. Por exemplo, numa situação de ansiedade elevada pode optar por fazer um exercício de respiração simples, chamada respiração do quadrado: inspire lentamente durante quatro segundos e mantenha os pulmões cheios de ar por mais quatro segundos. De seguida, expire lentamente durante quatro segundos e mantenha os pulmões vazios durante mais quatro segundos;

- Não existe uma maneira certa para lidar com o stress, cada um deve encontrar o que melhor resulta para si. Seja criativo, identifique e experimente novas formas para abrandar ou algo que funcionou consigo no passado. Poderá ser algo tão simples como um novo tipo de exercício físico ou um hobby. O que pode começar a fazer já esta semana?;

- Caso surjam novos sentimentos que causem preocupação, pare, ouça o seu corpo e a sua mente. Não tome decisões importantes nesse momento e, caso não consiga ultrapassar a dificuldade, procure ajuda de um profissional de saúde mental;

- Pratique o autocuidado procurando encontrar momentos só para si. O que é preciso acontecer para mudar a sua atitude para consigo e passar a cuidar mais de si?;

- Quando nos concentramos naquilo que nos traz felicidade, sentimo-nos melhor e melhoramos a nossa saúde mental. Pense por um minuto no que lhe traz alegria e bem-estar. Consegue transformar a sua resposta numa actividade exequível?;

- Dedique algum tempo para estar realmente com quem ama. Quando foi a última vez que fizeram algo divertido ou prazeroso juntos?;

- Até quando vai continuar a dar primazia ao trabalho ou às tarefas de casa? O que pode fazer na próxima semana que seja exclusivamente para lhe trazer alegria ou prazer? Consegue fazer pelo menos duas actividades por semana?;

- Lembre-se que o seu sorriso pode mudar o dia de alguém.

Caso se tenha identificado com este texto ou conheça alguém a quem ele possa servir como uma ajuda, partilhe e indique a mais pessoas a importância dos cuidados com o nosso bem-estar psicológico.