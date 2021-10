Alec Baldwin fala pela primeira vez sobre o acidente que vitimou Halyna Hutchins

O actor e co-produtor de Rust, Alex Baldwin, falou pela primeira vez do acidente em que disparou uma arma que deveria ter apenas pólvora seca e que atingiu mortalmente a directora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, e feriu o realizador Joel Souza, de 48 anos.

O vídeo em que o actor se dirige a um conjunto de fotógrafos e imprensa, e no qual aparece acompanhado pela sua mulher, terá sido gravado numa estrada de Manchester, Vermont, e foi divulgado pelo site TMZ. “[Halyna] era minha amiga. No dia em que cheguei a Santa Fe para começarmos a filmar, levei-a a jantar, e ao Joel [realizador de Rust]. Éramos uma equipa muito experiente. Sabemos que podem acontecer acidentes... mas este é daqueles que acontecem um num bilião [milhão de milhão]”, reagiu Baldwin.

O actor, conhecido pelo seu papel como Jack Donaghy no sitcom da NBC Rockefeller 30 ​e pela sua interpretação de Donald Trump no programa Saturday Night Live, acrescentou que não estava autorizado a dar mais pormenores sobre o que se terá passado nas filmagens no Rancho Bonanza Creek, Novo México, ao disparar uma arma que não devia estar carregada: “Há uma investigação em curso... Morreu uma mulher”.

Novos detalhes sobre o incidente surgiram esta semana durante uma conferência de imprensa com o xerife do condado de Santa Fé Adan Mendoza e a procuradora distrital Mary Carmack-Altwies. Adan Mendoza disse aos repórteres que havia uma atitude complacente em relação à segurança no cenário antes das filmagens.

Na rede social Twitter, o actor e co-produtor do western ​tinha já expressado “choque e tristeza” pela morte de Halyna Hutchins, revelando estar em contacto com o marido de Hutchins, que volta a confirmar no vídeo agora divulgado.

O alegado acidente abalou Hollywood e suscitou um debate sobre os protocolos de segurança em cinema e televisão.