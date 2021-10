“É melhor ir a eleições do que ter um mau orçamento”

O presidente da Douro Azul (Mystic Invest), Mário Ferreira, diz que o futuro da TAP pode ser risonho, desde que conserve as rotas estratégicas muito cobiçadas e determinantes para a sua operação. E não vê “com maus olhos que o Governo queira manter uma posição na TAP mas sem ter a gestão”. Numa entrevista em que se escusou a responder a perguntas sobre o negócio da Media Capital, Mário Ferreira comenta ainda a crise política com críticas ao Orçamento do Estado (OE) para 2022.