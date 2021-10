Com o carimbo “histórico” do G20, Bruxelas já prepara regras para IRC mínimo de 15%

A reforma fiscal internacional das empresas vai fazendo o seu caminho. Depois do G20 deste fim-de-semana em Roma, onde os líderes das maiores economias mundiais carimbaram o acordo mundial para criar uma tributação mínima das multinacionais através de uma taxa efectiva de IRC de pelo menos 15%, os 136 países e jurisdições subscritores do entendimento multilateral terão de acelerar o passo para transpor as novas regras para as leis nacionais em 2022 e colocá-las em prática em 2023.