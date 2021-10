Antes de receber o FC Porto, o AC Milan derrotou Mourinho

A equipa milanesa continua com um percurso quase perfeito na Série A, liderando a par do Nápoles.

Na Liga dos Campeões as coisas estão longe de correr bem (três jogos, três derrotas), mas, a nível interno, o AC Milan continua com a folha de serviço quase imaculada: apenas dois pontos perdidos em 11 jornadas da Série A. A três dias de defrontar o FC Porto em San Siro, a equipa de Stefano Pioli foi a Roma e impôs (2-1) a quarta derrota a José Mourinho no campeonato italiano.

Os milaneses até jogaram perto de meia-hora com menos um jogador, mas, ao fim de 11 jornadas, apenas a Juventus (empate a um golo) conseguiu travar o AC Milan na Liga italiana. Após empatar no último jogo no Estádio Olímpico, com o Nápoles (0-0), José Mourinho viu-se em desvantagem aos 25’, quando Ibrahimovic fez de livre o 150.º golo na Serie A - Rui Patrício não ficou isento de culpas.

Já na segunda parte, de penálti, Kessié apontou o segundo do AC Milan, mas dez minutos depois (66’) Theo Hernández foi expulso. Com mais um jogador, a AS Roma pressionou nos últimos minutos, mas o melhor que a equipa de Mourinho conseguiu foi reduzir por El Shaarawy, no período de descontos.

Nos outros jogos da Serie A realizados neste domingo, o Nápoles apenas precisou de um golo (Zielinski, aos 61’), para derrotar fora a Salernitana e, a par do AC Milan, manter-se na liderança. O Inter venceu em Milão a Udinese (Beto esteve os 90 minutos em campo), com Correa em destaque. O argentino desbloqueou o marcador aos 60’ e, oito minutos depois, rematou forte e fixou o resultado final (2-0).

Em Florença, a figura foi Vlahovic. O ponta-de-lança sérvio, de 21 anos, apontou os três golos no triunfo da Fiorentina sobre o Spezia (3-0) e, ao fim de 11 jornadas, já leva oito golos na Série A.