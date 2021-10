João Félix regressa aos golos na liga espanhola

O Atlético de Madrid, rival do FC Porto na Liga dos Campeões, teve neste domingo uma jornada tranquila. No Wanda Metropolitano, após dois empates consecutivos no campeonato espanhol, os “colchoneros” derrotaram o Bétis, por 3-0, com João Félix a fazer o terceiro golo da equipa de Madrid.

Diego Simeone deixou de início Félix no banco, mas antes de jogarem a meio da semana em Anfield Road com o Liverpool, os “colchoneros” não tiveram grande resistência do Bétis de William Carvalho (esteve em campo 66 minutos) e Rui Silva (ficou no banco).

Mesmo tendo uma percentagem de posse de bola ligeiramente inferior aos andaluzes, o Atlético foi sempre superior e, com um grande golo do internacional belga Ferreira-Carrasco, chegou ao intervalo a vencer.

Na segunda parte, o argentino Pezzella fez de cabeça um caricato golo na própria baliza e, aos 80’, cerca de dez minutos depois de substituir Suarez, Félix foi bem assistido por Ferreira-Carrasco e, com um remate cruzado com o pé esquerdo, colocou a bola no fundo da baliza de Claudio Bravo.

O golo ainda foi invalidado pelo árbitro assistente, mas depois de a jogada ser revista pelo VAR, confirmou-se que não havia fora de jogo confirmando, para grande satisfação de Simeone, o primeiro golo do português esta época na liga espanhola.