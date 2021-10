Correa mantém Inter no top-3 em Itália

O argentino Joaquín Correa ofereceu neste domingo três pontos ao Inter Milão, na recepção à Udinese, bisando no triunfo por 2-0 dos “nerazzurri" no jogo da 11.ª jornada da Liga italiana de futebol.

Com o avançado português Beto no “onze”, os visitantes, defensivamente bem organizados, obrigaram a equipa de Simone Inzaghi a ser paciente, mas acabaram por ‘sucumbir’ à eficácia de Correa, que, depois de 60 minutos desinspirados, arrancou pela esquerda e só parou com um remate certeiro para o fundo das redes defendidas por Marco Silvestri.

Embalado pelo golo, o argentino, assistido por Denzel Dumfries, ‘bisou’ oito minutos depois e garantiu o triunfo para a equipa de Milão, sólida terceira classificada na Serie A, com 24 pontos.

Os ‘nerazzurri’, que pouparam alguns dos seus habituais titulares antes da deslocação à Moldávia, para o jogo da quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões com o Sheriff, agendado para quarta-feira, restabeleceram a diferença para os dois primeiros do campeonato, Nápoles e AC Milan, que têm 28 pontos e que jogam ainda hoje, respectivamente com Salernitana e a Roma, de Mourinho.

Já a Udinese, que viu um golo anulado a Gerard Deulofeu, por fora de jogo, aos 82 minutos, é 14.ª classificada, com 11 pontos somados em igual número de encontros na Liga italiana.