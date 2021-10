VAR com prestação infeliz no FC Porto-Boavista

A ferramenta VAR é útil, importante, contribui para a diminuição do erro, ajuda na tomada de decisão do árbitro e, no limite, confere mais verdade desportiva e veio claramente para ficar, mas as suas qualidade, credibilidade e eficácia estão dependentes de quem a opera. Por isso, há ainda um longo caminho a percorrer no sentido de alterar o paradigma actual de ter em simultâneo pessoas que num fim-de-semana estão no terreno de jogo a arbitrar, e no outro estão na sala a fazer de VAR. É um modelo que definitivamente não resulta.