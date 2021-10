Inundações e queda de árvores. Mais de 900 ocorrências devido ao mau tempo em Portugal

A Protecção Civil registou "um número significativo” de ocorrências devido ao mau tempo, totalizando 914 desde as 14h de quinta-feira, sendo os distritos Aveiro, Coimbra, Porto e Lisboa os mais afectados.

“Até às 20h de ontem [sexta-feira] tínhamos apenas 200 ocorrências, ou seja, esta noite registou-se um número significativo de ocorrências, envolvendo quedas de árvores, inundações, quedas estruturas e limpezas de via”, disse hoje o Comandante Paulo Santos, oficial de serviço da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), à agência Lusa.

Desde as 14 horas da passada quinta-feira, dia do alerta da Protecção Civil, foram registadas 914 ocorrências relacionadas com a meteorologia adversa, mas não há “registo de danos significativos ou sequer de feridos”, adiantou o comandante.

Segundo o responsável, os distritos mais afectados foram os de litoral, nomeadamente Aveiro, Coimbra, Porto e Lisboa.

Todas estas situações foram resolvidas pelas equipas que foram aos locais e limparam as vias, disse, sublinhando que foram “muitas pequenas ocorrências".

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para uma melhoria significativa das condições meteorológicas durante as próximas horas, mas ainda há “alguns trabalhos a realizar”.

“Há muitas regiões do país”, onde as pessoas vão agora encontrar uma árvore caída na rua ou outra situação causada pelo mau tempo e vão chamar as forças de segurança, disse o responsável à Lusa.

A ANEPC accionou às 18h de sexta-feira o alerta amarelo de prontidão do dispositivo de protecção e socorro em todos os distritos, à excepção de Beja e Faro, devido ao risco de inundações e cheias.

Num “briefing” à comunicação social sobre as previsões meteorológicas e os efeitos expectáveis, Mário Silvestre, adjunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), adiantou na sexta-feira que o alerta amarelo (terceiro mais grave de uma escala de cinco) vai estar activo até às 23h59 de segunda-feira.

O IPMA prevê para hoje no continente chuva, por vezes forte, em especial nas regiões Norte e Centro, com o vento a soprar por vezes forte, com rajadas, no litoral e terras altas, e uma pequena subida de temperatura.

As temperaturas máximas hoje deverão oscilar entre os 17ºC na Guarda e os 25ºC em Sagres.