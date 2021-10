Nuno Melo “não abandona” CDS e volta ao tribunal do partido para assegurar congresso electivo

Nuno Melo não se conforma com o adiamento do congresso electivo do CDS decidido esta sexta-feira numa reunião extraordinária do conselho nacional do CDS e promete lutar para garantir a realização do conclave centrista nas datas anteriormente previstas de 27 e 28 de Novembro.

“Tenho pela frente luta pela decência, luta pela legalidade”, afirmou o eurodeputado e candidato à presidência do CDS numa declaração feita na tarde deste sábado a partir de um hotel, no Porto. Nuno Melo acusou o actual líder de manobras antidemocráticas feitas por “medo” de perder na disputa interna que se perspectiva entre ambos para o final do próximo mês.