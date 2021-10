Nuno Melo “não abandona” CDS em pré-cisão com saída de Pires de Lima e Mesquita Nunes

A decisão do conselho nacional do CDS, por maioria, de desconvocar o congresso marcado para o final de Novembro está a provocar uma convulsão no partido, com desfiliações de destacados militantes. O histórico dirigente António Pires de Lima e Adolfo Mesquita Nunes vão desfiliar-se do CDS. Outros nomes anunciam a saída do partido. No Parlamento, o deputado João Almeida deixa a bancada, antecipando uma decisão já prevista para o próximo Verão. Nuno Melo, o candidato à liderança, assegura que “não sai” do partido e tenta reverter a decisão do conselho nacional, mas o ambiente é de uma pré-cisão.