Adolfo Mesquita Nunes anuncia saída do CDS: “O partido em que me filiei deixou de existir”

O ex-dirigente centrista anunciou no Facebook a desfiliação do CDS por se ter transformado num “partido distinto” daquele em que se havia filiado. Mesquita Nunes decidiu sair do CDS “em nome da liberdade”.

Adolfo Mesquita Nunes anunciou este sábado a desfiliação do CDS. A saída do antigo dirigente centrista torna-se assim a mais recente réplica da agitação interna que vive o CDS e que teve, na última madrugada, um polémico conselho nacional em que se digladiaram os interesses do actual líder, Francisco Rodrigues dos Santos, e do candidato à liderança, Nuno Melo.

“É em nome da liberdade que me desfilio”, é a conclusão do longo texto publicado na manhã deste sábado por Mesquita Nunes no Facebook, intitulado “O partido em que me filiei deixou de existir”.

Liberdade é aliás uma expressão nove vezes repetida pelo ex-dirigente centrista no texto em que justifica ainda a desfiliação por considerar que “o CDS é hoje, estruturalmente, um partido distinto”. “Um partido que quer afastar-se do modelo de partido que servi como dirigente”, acrescenta o ex-governante centrista e responsável pela coordenação do programa eleitoral com que Assunção Cristas se apresentou às últimas legislativas.

“Nunca pensei pedir a desfiliação do partido em que milito há 25 anos, a quem tanto devo e a quem entreguei boa parte da minha vida, do meu empenho e do meu entusiasmo. E se o faço hoje, no que provavelmente é o mais difícil acto político da minha vida, é porque o partido em que me filiei, o CDS das liberdades, deixou de existir”, pode ainda ler-se na argumentação usada por Mesquita Nunes para explicar a saída.

O administrador da Galp refere ainda que não fundamenta esta desfiliação “nas profundas discordâncias com o rumo seguido pela direcção eleita nem na avaliação que esta publicamente faz da minha honra e da minha militância”, considerando que “todas as direcções são conjunturais e a militância não deixa de fazer sentido se estivermos em desacordo com o discurso, ética e estratégia da direcção do momento”. “Fundamento esta desfiliação na convicção de que o CDS é hoje, estruturalmente, um partido distinto daquele em que me filiei”, remata.