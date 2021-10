Maioria dos partidos quer legislativas a 16 de Janeiro. Rio e Rodrigues dos Santos alinhados

A maioria dos partidos – PSD, PS, PCP, BE, PEV e Chega – convergiram na ideia de que as legislativas antecipadas se devem realizar a 16 de Janeiro. Só a Iniciativa Liberal e o PAN sugerem adiar um pouco o calendário, mas por razões diferentes. Na maratona de audiências com o Presidente da República – durante as quais Marcelo Rebelo de Sousa parece não ter dado sinais sobre a sua preferência – tornou-se evidente o alinhamento entre o líder do PSD e o do CDS. Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos cobraram a Marcelo a única referência que fez, há duas semanas, a um calendário para as legislativas quando o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) ameaçava chumbar no Parlamento: o mês de Janeiro.