Ventura quer legislativas a 16 de Janeiro e sugere a Marcelo que não se meta na vida do PSD

O líder da Iniciativa Liberal defendeu que as eleições legislativas antecipadas “não devem ocorrer antes de 30 de Janeiro” para permitir uma campanha “suficientemente esclarecedora”. A posição foi assumida, na tarde deste sábado, após uma audiência rápida (cerca de 10 minutos) com o Presidente da República a propósito da dissolução da Assembleia da República.

João Cotrim Figueiredo considerou que será “uma eleição importante e difícil” e que não serve uma “campanha curta”. O deputado único da Iniciativa Liberal acrescentou também o argumento de que há vários partidos com eleições internas, assim como decisões que têm de ser tomadas no PS. António Costa “pediu uma maioria absoluta”, mas se não a tiver “também não é capaz de fazer alianças à esquerda”. “Essa posição tem de ser amadurecida”, disse, considerando ser razoável quatro semanas de pré-campanha e de campanha eleitoral.

João Cotrim de Figueiredo não se referiu a nenhum partido em particular, mas o PSD tem eleições internas e congresso marcado. Já o CDS, por decisão do conselho nacional desta sexta-feira, desconvocou o congresso que estava marcado para 27 e 28 de Novembro.

O líder da Iniciativa Liberal recusou a ideia de que a realização de eleições a 30 de Janeiro seja do interesse do partido – “estamos prontos para ir amanhã a eleições” – mas sim “do interesse do país”.

Já o líder do Chega contrapôs outra data: 16 de Janeiro. André Ventura considerou que a data é um equilíbrio entre a necessidade de ter legislativas o mais “rapidamente possível” e a organização interna dos partidos à direita. “Não são os partidos que têm de se adaptar ao país mas o contrário”, afirmou no final da audiência também breve.

Questionado sobre se o Presidente da República deu alguma indicação sobre a sua preferência, André Ventura afastou essa ideia, dizendo que Marcelo Rebelo de Sousa “não tem uma data fechada” e que “está mesmo a ouvir” os representantes dos partidos.

O líder do Chega disse ainda ter transmitido uma “opinião pessoal” ao Presidente da República no sentido de o aconselhar a “não passar a ideia” de que se está a “intrometer na disputa interna do PSD” ao marcar as eleições para o início de Fevereiro, que é contrária à proposta já defendida pelo actual líder Rui Rio, mas que é mais próxima do defendido por Paulo Rangel.

Apesar de defender celeridade nas legislativas, André Ventura disse ter apelado para que os partidos “não deixem de realizar eleições directas”. “Não podemos estar a pedir votos às pessoas sem ir a eleições directas”, defendeu.

O dia de 16 de Janeiro é também a data apontada pelo PEV, embora o partido não defenda a realização de legislativas antecipadas em função do chumbo do OE2022. O deputado José Luís Ferreira reiterou que os outros caminhos constitucionais deviam ser “todos considerados” e que a governação em duodécimos “não é novidade”, além de que o Governo pode apresentar uma outra proposta de Orçamento do Estado (OE). “Não concordamos com o Presidente da República mas respeitaremos a sua decisão”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa recebe ao longo da tarde deste sábado os partidos com assento parlamentar na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022). O Presidente da República assumiu que esse cenário levaria à dissolução da Assembleia da República e à convocação de eleições legislativas antecipadas.