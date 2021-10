António Pires de Lima abandona CDS

António Pires de Lima, ex-ministro da Economia no governo PSD/CDS, vai desvincular-se do CDS. Em entrevista à SIC Notícias, o antigo dirigente centrista justificou a sua decisão com as últimas 48 horas vividas no partido — em que Francisco Rodrigues dos Santos conseguiu travar o Congresso electivo — manifestando a sua incapacidade de votar no actual presidente do partido.