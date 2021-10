Discussão e votação do Orçamento do Estado: anatomia de uma crise política

A 26 e 27 de Outubro, os deputados e o Governo encontraram-se para discutir o Orçamento de Estado de 2022. Perante o anúncio do PCP e do Bloco de Esquerda, de que iriam votar contra a proposta orçamental, juntando-se assim ao PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, e a indicação do Presidente da República de que um chumbo do documento implicaria a dissolução do Parlamento e a ida para eleições legislativas, o país ficou em suspenso à espera de uma reviravolta que não chegou a acontecer.

Ao final da tarde de quarta-feira consumava-se o chumbo e o país prepara-se agora para eleições.