Dez coisas que eu sei sobre ela (a crise)

Há crise? Claro que há. Há crise política e, por arrasto, a potencialidade de uma crise económica e social. Todas as fragilidades institucionais do nosso sistema político-partidário estão à vista: dificuldades em haver governos estáveis sem maiorias absolutas, dificuldades de coligações, acentuação da dicotomia esquerda-direita, crise do centro, excessos e exageros de linguagem impeditivos de entendimentos, intervencionismo excessivo do Presidente, mudanças de opinião e mobilização política sem expressão na representação política, crise generalizada dos grandes partidos de poder – fragmentação do PSD, excesso de obediência no PS –, com perda significativa do seu peso eleitoral, etc.