O Camões de Paulina Chiziane

“E eu sempre achei que o meu português não merecia tão alto patamar. Estou emocionada”. “Eu venho de lugar nenhum (…), eu vim do chão, o reconhecimento para alguém que vem de lugar algum é, sem dúvida, uma inspiração para uma geração seguinte”. Estas lamentáveis ​​palavras são as de Paulina Chiziane na imprensa da lusofonia quando soube que tinha ganho o Prémio Camões 2021. Na verdade, isso não me surpreende muito vindo de uma autora que foi escolhida para receber um prémio atribuído por dois Estados de dois países com elevados níveis de racismo. Além disso, parece-me que este é um dos únicos prémios literários deste nível atribuído por Estados. Os prémios literários deste nível são normalmente atribuídos por fundações ou associações independentes. Então estamos avisados.