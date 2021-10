O programa do Podes 2021

Está aí mais um capítulo da história do festival de podcasts! A terceira edição do Podes, uma parceria entre a Portcasts e o PÚBLICO, começa já nesta terça-feira com uma semana carregada de eventos.

Hoje trago uma newsletter especial dedicada aos destaques da programação destes dias.

Depois de, em 2020, a participação de espectadores ter sido altamente condicionada pela pandemia, em 2021 já nos é possível adoptar um modelo misto. As sessões serão essencialmente presenciais havendo ainda lugar a algumas transmissões dos eventos para os que não se podem deslocar até aos locais de realização do festival.

Pela primeira vez, o festival sai da capital em alguns dos seus eventos. Os amantes de podcasts da região norte vão ter a oportunidade de assistir a alguns eventos do Podes na cidade do Porto.

Eis algumas sugestões para estar atentos nestes próximos dias:

Terça-feira, dia 2 de Novembro: Painel de Abertura Podes 2021 com o tema “Sai da Bolha” . A discussão será sobre o estado dos podcasts em Portugal em 2021, com foco especial nos hábitos de consumo nas diferentes bolhas onde nos inserimos como criadores ou consumidores. No final deste painel serão anunciados os nomeados dos Prémios PODES 2021. Mais neste dia: Histórias da Bola para adormecer ao vivo; (IN)Pertinente ao vivo; e podcasts no mundo com James Cridland e Helen Zaltzman.

Quarta-feira, dia 3 de Novembro: Humor à Primeira Vista ao vivo. Um podcast sobre humor de Gustavo Carvalho com entrevistas a intervenientes do mundo da comédia. Episódio especial com um painel de humoristas e especialistas na área: Rita Camarneiro, Ricardo Cardoso e Pedro Silva. Mais neste dia: Fora da bolha de Lisboa; Workshop sobre como criar um podcast e Matraquilhos ao vivo.

Quinta-feira, dia 4 de Novembro: Painel: Produção de conteúdos e burnout na produção de podcasts e conteúdos na era digital e das redes sociais. Mais neste dia: #Twitterchatpt e A hora da rádio ao vivo.

Sexta-feira, dia 5 de Novembro: Kológica ao vivo. Um podcast criado por Vera Kolodzig sobre desenvolvimento pessoal e raciocínio positivo. Neste episódio gravado ao vivo, a conversa é com a Dra. Ana Moreira, sobre instruções para a vida. Mais neste dia: Agora, agora e mais agora; Masterclass de entrevista com a Inês Meneses e Festa Podes 2021.

Sábado, dia 6 de Novembro: Brandos Costumes ao vivo. Um podcast que percorre os caminhos menos conhecidos da música portuguesa. O Brandos Costumes ganhou o prémio de podcast do ano em 2020 e este ano estará presente com um episódio ao vivo. A conversa será certamente fascinante, com Carlos Alberto Vidal, que conhecerão como Avô Cantigas. Mais neste dia: Kick-off para um podcast de ficção e um estudo sobre podcasts; Painel Podcasts e Lusofonia; Episódio comentado do Fumaça.



E no domingo conhecemos os vencedores dos Prémios PODES 2021. Vou adiantar já o primeiro vencedor, que é...

Não me deixam dizer :( só mesmo no domingo, dia 7. Vão mesmo ter de vir para saber!

Todas as informações, reserva de lugares e localizações em podes.pt. Bom festival a todos!