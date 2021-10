Um brinde a França – com champanhe, claro

Nada melhor que um fim-de-semana prolongado, ainda por cima chuvoso, para ir pensando na próxima viagem ou escapadinha. Hoje temos para sugerir França em dose tripla, só tem mesmo de decidir qual dos destinos mais lhe agrada e começar a fazer planos. On y va?

Arrancamos com Nantes, a antiga capital bretã, que se reinventou como uma espécie de cidade-instalação-artística. E, de olhos postos na sustentabilidade, tem incorporado a natureza na sua ideia de futuro. Entre “selvas interiores” e “estações gourmands”, chegou a um jardim extraordinário onde se erguerá uma árvore das garças - um gigante mecânico, onde natureza e engenharia andarão de mãos dadas. A Andreia Marques Pereira andou por lá e conta-nos como o perfume de Nantes é, também ele, uma obra de arte sustentável.

A Mara Gonçalves, por sua vez, voou para Montpellier e acabou às voltas com vestígios romanos, estâncias balneares do futuro e pequenas vilas piscatórias da região. De Montpellier a Camarga, entre muralhas, touros e flamingos.

Por fim, a Alexandra Prado Coelho embrenhou-se nos 28 quilómetros subterrâneos de caves onde descansam as garrafas da Maison Moët & Chandon, em Champanhe. É um mundo misterioso, fascinante e cheio de uma vida que só vemos quando aprendemos a olhar. Como extra, ainda temos a entrevista com Benoît Gouez, chef de cave da Moët & Chandon desde 2005, que explica qual o perfil dos champanhes que aqui se fazem e fala dos desafios da inovação, sempre necessária – e ainda mais numa altura em que a crise climática apresenta novos desafios. Santé!

Também se pode brindar com cerveja – e a cervejeira artesanal Musa já chegou ao Porto, ao Passeio das Virtudes, um lugar abençoado por boas vistas. O Luís Octávio Costa foi provar as bebidas e as comidas e garante que ambas valem muito a pena. Já eu fui experimentar a Blind Emotion do Blind, o restaurante do Hotel Torel Palace, também no Porto, e conto aqui que o menu de degustação é para apreciar de olhos – e ouvidos – bem abertos.

Nos vinhos, as novidades da semana são apresentadas pelo José Augusto Moreira e pelo Manuel Carvalho, o Edgardo Pacheco explica por que razão o Esporão anda à frente do tempo e o Pedro Garcias, através do exemplo da Quinta da Alameda, demonstra que o vinho é mesmo uma bela droga. E porque as castanhas combinam bem com vinho, sugiro que leia de seguida a crónica desta semana do Miguel Esteves Cardoso.

No mundo automóvel, a Karla Pequenino foi até Barcelona conhecer o Born, o modelo com o qual a Cupra quer mostrar que os carros eléctricos podem ser sexy e divertidos. E a Carla Ribeiro explica como é que o Volvo C40 Recharge quer fazer parte da solução para o problema das alterações climáticas.

Para o fim deixo a evocação do Día de Muertos, talvez a mais importante cerimónia religiosa mexicana. É o que se pode ver em muitas povoações do país nos últimos dias de Outubro e no início de Novembro e o Humberto Lopes traz-nos essa sua memória de viajante.

E com esta me despeço, com a promessa de voltar no próximo sábado, com mais sugestões para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

Vale a pena saber

