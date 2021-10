Forças de Tigré afirmam ter conquistado cidade da região de Ahmara

As forças de Tigré afirmaram este sábado ter conquistado a cidade estratégica de Dessie, na região etíope de Amhara, onde dezenas de milhares de pessoas da etnia amhara têm procurado refúgio do conflito entre os líderes tigré e as forças do Governo federal. O Governo da Etiópia rejeitou as reivindicações.

Os rebeldes da região de Tigré empurraram as forças do Governo para fora de Dessie e encaminham-se agora para a cidade de Kombolcha, disse à Reuters Getachew Reda, porta-voz da Frente de Libertação do Povo Tigré (TPLF). Reda acrescentou que as forças capturaram vários soldados etíopes.

Por sua vez, Legesse Tulu, porta-voz do Governo da Etiópia, disse à agência que a cidade continuava sob controlo governamental e que as reivindicações das forças da TPLF eram “propaganda fabricada”.

Neste sábado, os EUA apelaram às forças tigré a pararem os seus avanços “dentro e em torno das cidades de Dessie e Kombolcha” e insistiram no pedido de se retirarem das regiões de Amhara e Afar.

A Reuters não teve resposta por parte dos porta-vozes de Amhara e de Dessie, nem conseguiu confirmar independentemente as alegações de cada parte, uma vez que as linhas telefónicas em Dessie pareciam estar cortadas na tarde de sábado.

Mas, a confirmar-se, a captura da cidade de Dessie seria uma conquista estratégica para os rebeldes tigré e uma má notícia para as forças governamentais, que têm tentado empurrar os rebeldes da região de Amhara.

A grande cidade fica a cerca de 385 quilómetros da capital etíope, Adis Abeba. Nunca a TPLF tinha chegada tão a Sul desde que começou a sua ofensiva na zona em Julho.

O director de uma escola de Dessie disse ter visto os soldados etíopes retirarem-se da cidade na manhã de sábado em direcção a Kombolcha e que a localidade estava sem electricidade desde sexta-feira.

Outro residente de Dessie também confirmou a falta de energia e que o Exército federal se tinha retirado. Ambos, falando sob a condição de anonimato, afirmaram ter ouvido que as forças tigré estavam na cidade, mas não as avistaram.

O conflito eclodiu quase há um ano entre as tropas federais e a TPLF, causando milhares de mortos e obrigando à fuga de mais de dois milhões de pessoas.

Inicialmente, as forças tigré foram contidas, mas, entretanto, recuperaram a maioria da região em Julho e começaram uma ofensiva nas regiões vizinhas de Amhara e Afar.

Em meados de Outubro, a TPLF disse que o Exército tinha iniciado uma campanha no terreno para as retirar de Amhara. O Exército confirmou na quinta-feira haver confrontos na região, mas acusou os rebeldes da TPLF de o terem iniciado.