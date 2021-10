A cimeira em que se vai decidir se a meta de 1,5 graus ainda está viva

Não é tempo de baixar os braços, mas também é verdade que o optimismo em relação à 26.ª Conferência das Partes (COP26) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que hoje começa em Glasgow, na Escócia, é moderado (para não dizer muito baixo). E há razões para isso: a comunidade científica tem insistido e apresentado provas de que não há tempo a perder, se queremos limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius, comparando com os níveis pré-industriais, como ficou estabelecido, em 2015, no Acordo de Paris; mas os compromissos assumidos, até agora, pelos participantes na COP, deixam-nos muito longe desse valor. Se todos esses compromissos fossem cumpridos (e não tem sido assim), no final do século o planeta teria aquecido 2,7 graus. O mundo tem duas semanas para decidir que não será assim.