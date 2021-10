Arábia Saudita e aliados do Golfo retiram os seus embaixadores do Líbano

Depois de a Arábia Saudita ter ordenado a retirada do seu embaixador do Líbano no país devido a comentários “insultuosos” de um ministro libanês sobre a campanha militar no Iémen liderada pelo reino, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrain e o Kuwait, três aliados próximos da monarquia do Golfo Pérsico, seguiram os mesmos passos.

Riad também impôs uma proibição geral sobre todas as importações vindas do Líbano e os Emirados apelaram aos seus cidadãos a não visitarem o país.

Em causa estão declarações antigas mas divulgadas no início da semana onde o ministro da Informação libanês, George Kordahi – ainda não era ministro aquando da entrevista –, pareceu criticar a intervenção militar no Iémen liderada pela Arábia Saudita. Kordahi afirma mesmo que os houthis, os rebeldes iemenitas, apenas se estavam a “defender a eles mesmos (…) contra uma agressão externa”.

Há sete anos que uma coligação liderada pelo reino combate o movimento rebelde houthi, cujos membros são xiitas e recebem apoio do Irão. Ambas as partes têm sido alvo de críticas a nível internacional devido às atrocidades cometidas no Iémen.

Kordahi, apoiado pelo grupo Hezbollah, por sua vez apoiado pelo Irão, disse que a entrevista tinha sido gravada mais de um mês antes de ter sido nomeado para ministro. Ainda assim, não pediu desculpa.

O Governo libanês sublinhou que as declarações de Kordahi não reflectem a sua posição e o Presidente, Michel Aoun, manifestou no Twitter a sua intenção de restaurar os laços diplomáticos com a Arábia Saudita. Os comentários espoletaram o pior golpe nas relações entre a Arábia Saudita e o Líbano desde a detenção de Saad al-Hariri, antigo primeiro-ministro libanês, em 2017, em Riad, capital saudita.

A Liga Árabe, manifestando a sua preocupação, confirmou a deterioração das relações dos países e apelou aos países do Golfo para “reflectirem nas medidas propostas para [se] evitar mais efeitos negativos no colapso da economia libanesa”.

A crise diplomática acontece num momento crítico para o Líbano, afectado por uma crise galopante de várias frentes e que apenas há um mês conseguiu chegar a acordo para a formação de um Governo, depois de mais de um ano de impasse político. Se o ministro da Informação for afastado do cargo, isso pode ter outras consequências no Governo liderado pelo primeiro-ministro, Najib Mikati, e, por isso, na resposta à crise.