Elas escolheram viver: “Os medos param-nos e eu não vim à vida para ficar parada”

Os cancros da mama e do ovário são traiçoeiros, progridem silenciosamente por entre exames de monitorização — que tendem a ser espaçados. As portadoras das mutações dos genes BRCA 1 e 2, que aumentam o risco da doença, vivem na angústia de não saber quando aparecerá, especialmente se a prevenção lhes for protelada por burocracias de um sistema de saúde sobrecarregado. Tamara, Rute e Fátima cortaram o mal pela raiz: optaram por cirurgias preventivas, provando que a mutação não tem de ser paralisante. Dina aguarda pela oportunidade de fazer a escolha que não foi dada aos familiares que viu adoecer.