“Nos últimos anos, vimos um interesse renovado em champanhes mais doces ou meio-secos”

É por Benoît Gouez que passam todas as decisões importantes relativamente ao futuro de uma das grandes casas de Champanhe, a Moët & Chandon, desde as que dizem respeito aos blends feitos a cada ano ou à definição do perfil dos champanhes, até às novas ideias, como a que levou à criação do Moët Ice Imperial, passando pelos caminhos da investigação. Esta é uma entrevista realizada por e-mail no início de Setembro.