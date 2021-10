As virtudes do Douro num belo Grande Reserva

Foi com o pretexto da passagem dos 20 anos dos primeiros Quinta das Tecedeiras (2001) que a Lima & Smith decidiu avançar com uma nova gama de vinhos premium. Detentora da marca desde 2013, a empresa de Marcelo Lima e Tony Smith começou por investir na Quinta da Covela, nos Vinhos Verdes, tendo avançado depois para o Douro, onde chegou a comprar a histórica Quinta da Boavista, cuja marca representava o segmento de topo do seu portefólio.