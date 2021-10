Viagens e vinhos na Península de Setúbal, com o PÚBLICO de 8 de Novembro

Mesas cheias de boa cozinha regional, tintos de castelão com estrutura para comidas de Inverno e passeios com vista para as vinhas. Sob o mote “Viagens e vinhos com raiz na Península de Setúbal”, vem aí mais uma edição da revista Solo, distribuída gratuitamente com o Público de 6 de Novembro.

Os vinhos são, uma vez mais, um veículo privilegiado para partir à descoberta deste território diverso às portas de Lisboa. Através da visita a produtores sediados em torno de Palmela, traçamos um roteiro para descoberta da vila. Em Alcácer do Sal, fazemos uma visita guiada com olhos e barriga, norteada pelas moradas onde a comida e os vinhos da região se elevam mutuamente. E falamos também de queijos de Azeitão, a partir da sua origem.

Para fazer companhia às comidas que o frio pede, alinhamos uma prova de varietais de castelão – a rainha das castas tintas da região, que o resto do país ainda precisa de descobrir.

A revista Solo é promovida pela Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal e produzida, editada e distribuída pelo PÚBLICO. Enquanto a edição de Inverno não chega às bancas, pode conhecer a de Verão aqui ou aqui.