Vinícius Júnior garante vitória do Real em Elche

Após um tropeção a meio da semana em casa frente ao Osasuna - empate a zero -, o Real Madrid regressou aos triunfos na liga espanhola e colou-se à Real Sociedad, que neste domingo tem o derby basco em casa frente ao Athletic. Em Elche, na província de Alicante, Vinícius Júnior fez os golos da vitória dos “merengues”.

Sem Benzema, Carlo Ancelotti apostou em Mariano Díaz para jogar na frente do ataque e o avançado que chegou a ser apontado como possível reforço o Benfica esteve em destaque no primeiro golo, ao assistir com um toque de calcanhar Vinícius Júnior, que, na cara do guarda-redes adversário, não falhou.

Na segunda parte, a expulsão do médio do Elche Raúl Guti facilitou a tarefa dos madridistas, que voltaram a marcar com novo golo de Vinícius Júnior: aos 72’, com um toque de classe, o extremo fez o 0-2.

A partir daí, o Real teve oportunidades para acabar com o jogo, mas acabaria por facilitar na defesa e Pere Milla, aos 86’, aproveitou para bater Courtois e relançar a incerteza para os últimos minutos, mas a equipa de Ancelotti conseguiu controlar a vantagem.