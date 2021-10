Liverpool e City deixam fugir Chelsea no topo da Premier League

A 10.ª jornada da Premier League está a correr de feição ao Chelsea. Ao ganharem no terreno do Newcastle, os “blues” não se limitaram a somar três pontos - ganharam também terreno a dois dos rivais directos na luta pelo título, o Liverpool e o Manchester City.

Em Saint-James Park, o lateral Reece James foi o desbloqueador de serviço. Ao intervalo, o Newcastle conseguia segurar o empate e resistiria ainda até aos 65’, altura em que o defesa do Chelsea abriu o livro. Inaugurou o marcador a 25 minutos do fim e bisou aos 77’, antes de Jorginho fechar a contagem, na conversão de um penálti.

Antes do arranque do segundo tempo desse jogo, porém, o cenário era bem diferente. Pelo menos provisoriamente. Ao intervalo, o Liverpool batia o Brighton por 2-1 e aproximava-se, à condição, do Chelsea no topo da classificação. Mas os golos madrugadores de Jordan Henderson (4') e Sadio Mané (24') acabaram por não gerar os dividendos que Jürgen Klopp esperaria.

Aos 43’, Mwepu reduziu para os visitantes e, aos 65’, seria Trossard a fixar o empate, para desespero dos adeptos do Liverpool, em Anfield. E a verdade é que o Brighton nivelou mesmo o jogo no número de remates e de pouco valeram as entradas de Diogo Jota e Minamino, nos 15 minutos finais.

Pior mesmo do que os “reds”, entre os candidatos ao título, só o Manchester City, que foi surpreendido em casa pelo Crystal Palace, agora 13.º classificado, provisoriamente. Com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no “onze” inicial, os “citizens” foram surpreendidos por um golo de Zaha, logo aos 6’.

A expulsão de Laporte, mesmo em cima do intervalo, veio ajudar à festa do Palace. É certo que o City, mesmo em inferioridade numérica, continuou a dominar com bola, foi mais produtivo em número de remates e esmagou na posse de bola, mas a eficácia dos londrinos na finalização fez a diferença. Numa transição, aos 88’, Michael Olise assistiu Gallagher para o 0-2, que sentenciou a partida.

Esta conjugação de resultados deixa o Chelsea isolado no topo da Premier League, com 25 pontos, mais três do que o Liverpool, que é segundo, e mais cinco do que o City, terceiro, com o West Ham a poder igualar os “citizens” se vencer o Aston Villa no domingo.