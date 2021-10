FC Porto recebe Boavista para fechar um ano de invencibilidade na Liga

Sérgio Conceição e João Pedro Sousa anteciparam emoções do derby portuense, que promete uma tarde intensa no Dragão.

João Pedro Sousa, treinador do Boavista, dera, na véspera, o pontapé-de-saída em matéria de antevisão do derby portuense desta tarde, 17h (SPTV1), no Dragão. Essencialmente para lembrar que o FC Porto - ferido pela derrota com o Santa Clara - não perde duas vezes seguidas, nem cede para o campeonato há exactamente um ano.

Colocada a fasquia, falta saber até que ponto uma repetição do resultado (2-2) da última passagem dos “axadrezados” pela casa do vizinho das Antas, em Fevereiro, não ofuscaria um marco tão raro.

Por sua vez, Sérgio Conceição, técnico portista, garante que a turbulência da viagem aos Açores não interferiu na preparação do jogo. O estado de espírito pode não ser o melhor, mas os jogadores têm que superar qualquer trauma e adversidade, como pressupõe o “equilíbrio, competência técnica, táctica e emocional” prometidos pelo Boavista, que se apresenta no Dragão com algumas fragilidades no sector defensivo.

O equatoriano Jackson Porozo, que se estreou a marcar nesse derby com o FC Porto, é uma das baixas “axadrezadas”, o que não convencerá os portistas, atentos às intenções boavisteiras, para evitarem mais uma tarde de nervos.

Assim, Sérgio Oliveira deverá estar de regresso ao meio-campo “azul e branco” para o ataque à liderança da Liga. Até pela importância que o médio poderá assumir para lembrar o que correu mal no tal empate entre as duas equipas da cidade, que o FC Porto só não desfez porque Sérgio Oliveira atirou ao poste o segundo penálti da noite, antes de o VAR invalidar o 3-2 de Francisco Conceição (por mão de Evanilson) na estreia do extremo.

Um tema que Sérgio Conceição promete aflorar sempre que se sentir injustiçado, como fez na última expulsão de Taremi, criticando a inacção do VAR, Tiago Martins, que agora será o árbitro do jogo.