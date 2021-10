Denúncia de abuso quebra silêncio e expõe fragilidades no futebol feminino

PJ investiga uma das raras denúncias de abuso no futebol feminino. As vítimas, muitas menores, optam pelo silêncio por vergonha, medo de represálias e falta de provas. Sindicato dos Jogadores antecipa muito mais queixas.

Os comentários sexuais do treinador começaram duas semanas após Maria entrar no novo clube, em Fevereiro deste ano. Aos 19 anos, iniciava mais uma etapa na sua carreira de futebolista, agora no Norte do país, mas as expectativas baixaram drasticamente. Sofreu ameaças físicas e psicológicas, uma tentativa de agressão e muito desrespeito. Três meses depois de ter chegado, fez as malas e regressou a casa aterrorizada. Ponderou bastante e decidiu fazer uma queixa. O seu caso está agora nas mãos da Polícia Judiciária (PJ).