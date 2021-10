Vitória tranquila do FC Porto no derby portuense

Ainda a sentir as “ondas de choque” do desaire a meio da semana contra o Santa Clara para a Taça da Liga, o FC Porto regressou neste sábado às vitórias (4-1) com um triunfo indiscutível no derby portuense. Perante um Boavista repleto de adaptações (e debilidades) no sector defensivo, os “dragões” tiveram sempre o domínio e garantiram a conquista dos três pontos com mais um golo de Luis Díaz, um bis de Evanilson e a estreia do inglês Danny Loader a marcar – Hamache fez o tento de honra dos boavisteiros.

Quatro dias depois de regressar dos Açores com um dos objectivos da época - conquistar a Taça da Liga - irremediavelmente comprometido, Sérgio Conceição tinha surpresas guardadas para o derby. No entanto, as novidades estavam nas ausências no banco de suplentes.

Se na formação titular o treinador foi fiel ao ditado que diz que “em equipa que ganha não se mexe” - repetiu o “onze” que tinha iniciado a última jornada em Tondela -, no banco não estavam Bruno Costa, Mbemba, Toni Martinez e Corona, titulares em Ponta Delgada. Isto depois de o treinador ter falado na antevisão da recepção ao Boavista em “falta de compromisso” e ter deixado um recado para o balneário: “Quem não o tiver [compromisso] não acompanha a equipa. Há características que são básicas e fundamentais.”

Se do lado dos “dragões” Conceição geriu as escolhas em função do rendimento (e atitude), nas “panteras” João Pedro Sousa socorreu-se do que tinha disponível. Com o esquema de três centrais a ser o “plano A” do técnico do Boavista, as lesões dos principais candidatos a essas posições (Porozo, Djaló e Ilori) resultaram em nova defesa “axadrezada” repleta de adaptações. E, sem surpresa, foi aí que esteve o “calcanhar de Aquiles” dos boavisteiros.

Com um médio (Javi Garcia), um lateral (Nathan) e um central que ainda não convenceu (Abascal) à frente de Alireza, a defesa do Boavista pareceu sempre um castelo de cartão pronto a ruir a qualquer momento e, para complicar ainda mais o cenário da equipa do Bessa, aos 17’ Cannon saiu lesionado, forçando mais uma adaptação: o jovem Malheiro voltou a ser lateral.

Com tantos problemas do outro lado, o FC Porto não precisou de carregar muito e depois de nas duas primeiras ameaças Díaz ter perdido o duelo com Alireza, à terceira o colombiano bateu o iraniano; aos 20’, João Mário centrou com precisão e Díaz ganhou nas alturas a Javi Garcia, confirmando a pouca apetência do espanhol para central.

Quase de seguida, Evanilson deixou o primeiro sinal de que estava em tarde inspirada, mas na altura do remate sofreu um pequeno empurrão de Abascal que ajudou a adiar o primeiro golo do brasileiro.

Até aí, o Boavista procurava manter-se à tona e resistir o máximo de tempo possível perante tantas fragilidades defensivas, mas no ataque a equipa de João Pedro Sousa continuava a ter qualidade e um lateral que não perde nenhuma oportunidade para rematar: aos 30’, Hamache confirmou que tem um pé esquerdo de qualidade e fez um grande golo de fora da área.

Positivo/Negativo Positivo Luis Díaz O colombiano continua ligado à corrente. Na esquerda, no centro ou na direita, o avançado parece estar sempre em todo o lado e contra o Boavista, para além do golo, esteve na origem de quase todas as oportunidades dos “dragões”.

Positivo Evanilson O avançado brasileiro não marcava no campeonato desde Fevereiro, mas perante uma defesa boavisteira muito permeável, não desperdiçou a oportunidade para ganhar crédito junto de Sérgio Conceição. Negativo Boavista Desta vez, as ausências explicam (quase) tudo. Numa equipa “axadrezada” que faz da solidez defensiva um dos seus principais trunfos, as ausências e adaptações no sector mais recuado tornaram a missão de João Pedro Sousa, no Estádio do Dragão, praticamente impossível.

No primeiro disparo, o Boavista conseguia o empate e, no segundo, quase passou para a frente. Com o meio-campo portista a dar espaço, Musa surgiu em excelente posição, mas o remate do checo foi travado pelo pé de Diogo Costa.

Por momentos, o FC Porto pareceu abanar, mas nova falha de Javi Garcia acabou com qualquer insegurança “azul e branca”. Aos 41’, Evanilson passou sem problemas pelo espanhol e voltou a marcar no campeonato após oito meses. Menos de um minuto depois, o terceiro portista não surgiu porque Taremi estava ligeiramente fora de jogo.

Ao intervalo, a troca de Reymão por Pérez prometia dar mais agressividade ao meio-campo das “panteras”, mas na defesa mantinha-se tudo igual e no primeiro remate da segunda parte, o FC Porto sentenciou a partida: Taremi assistiu Evanilson e o brasileiro bisou.

Com um importante jogo em Milão à distância de apenas quatro dias, os “dragões” baixaram o ritmo, dando a oportunidade ao Boavista de surgir mais vezes perto da área de Diogo Costa, mas apesar de algumas iniciativas, os boavisteiros nunca mostraram argumentos para ameaçar a vitória do FC Porto e, no último minuto de descontos, o jovem avançado inglês Danny Loader assinalou a estreia a marcar pela equipa principal - o antigo avançado do Reading tem também um golo pela equipa “B”.