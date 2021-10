Artista Pedro Tropa vence primeira edição do Prémio FLAD/Drawing Room Lisboa

O artista português Pedro Tropa é o vencedor da primeira edição do Prémio FLAD de Desenho, uma parceria da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e a Drawing Room Lisboa, visando a promoção de novos artistas portugueses.

O artista foi escolhido entre os dez finalistas seleccionados de um total de 327 candidaturas a esta primeira edição do prémio lançado pela FLAD, com o intuito de “reconhecer o talento artístico em Portugal e apoiar os artistas promissores”.

O prémio, com um valor monetário de 20 mil euros, foi este sábado entregue na Drawing Room Lisboa, feira de arte contemporânea dedicada ao desenho, que decorre na Sociedade Nacional das Belas Artes até este domingo, e onde se encontram expostas as obras dos dez finalistas.

Pedro Tropa nasceu em Santarém, em 1973, e fez a sua formação em Desenho e Fotografia no Ar.Co, tendo terminado os estudos na School of The Art Institute of Chicago, nos Estados Unidos da América. Professor desde 2007 e, actualmente, responsável pelo departamento de Fotografia do Ar.Co, desde há cerca de duas décadas que o seu trabalho em desenho, fotografia, texto e som está fortemente ligado à paisagem e à sua prática enquanto montanhista.

Pertence desde 2009 ao grupo de artistas da Galeria Quadrado Azul e colabora desde 2018 com o colectivo Osso, sendo ainda membro fundador do projecto Matéria Simples.