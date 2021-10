Lepra detectada em chimpanzés selvagens pela primeira vez

Confirmada a doença em duas populações de chimpanzés em África. O estudo publicado na revista Nature mostra que as estirpes da lepra são diferentes e pouco comuns entre os humanos.

Sabia-se já que a lepra podia infectar primatas não humanos em cativeiro, mas um estudo agora publicado na revista Nature confirma a presença da doença em populações selvagens de chimpanzés. A lepra foi detectada em duas populações de chimpanzés separadas fisicamente – uma na Guiné-Bissau (no Parque Nacional de Cantanhez) e outra na Costa do Marfim (no Parque Nacional de Taï).