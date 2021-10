Do Antropocénico à curva de Keeling: o glossário do clima para entender a COP26

As alterações climáticas tornaram-se uma expressão do dia-a-dia: estão por toda a parte, das notícias aos estudos académicos, dos debates políticos às conversas entre família e amigos. As emissões de gases com efeito de estufa aqueceram as discussões e, de 31 de Outubro a 12 de Novembro, o mundo estará de olhos postos na cidade escocesa de Glasgow. É lá que decorre a COP26 – a 26.ª edição da Conferência entre as Partes, em que se vão decidir medidas cada vez mais prementes para fazer frente a este inimigo climático, que deixa todo o planeta em risco. O PÚBLICO explica-lhes algumas das palavras, siglas e conceitos que serão ditos e reditos na COP26.