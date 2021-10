“Acusações de Frances Haugen fazem parte de esforço coordenado para pintar imagem falsa do Facebook”

Entrevista com vice-presidente do Facebook na Europa

Laurent Solly, o vice-presidente do Facebook responsável pela região do sul da Europa, diz que a empresa não mudou o nome para se afastar de controvérsias. Sobre as críticas de Frances Haugen, diz que “o Facebook não estava quieto à espera até uma denunciante chegar para falar de problemas. Temos pedido regulação há anos”.