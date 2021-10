Protecção Civil activa alerta amarelo devido ao risco de cheias e inundações

A Protecção Civil vai accionar esta sexta-feira, às 18h, o alerta amarelo de prontidão do dispositivo de protecção e socorro em todos os distritos, à excepção de Beja e Faro, devido ao risco de inundações e cheias.

Num briefing à comunicação social sobre as previsões meteorológicas e os efeitos expectáveis, Mário Silvestre, adjunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), avançou que o alerta amarelo (terceiro mais grave de uma escala de cinco) vai estar activo até às 23:59 de segunda-feira.

Mário Silvestre disse que a subida do estado de alerta especial de protecção e socorro para todos os distritos, à excepção de Beja e Faro, deve-se ao agravamento das condições meteorológicos, nomeadamente chuva intensa, sendo nas regiões norte e centro “onde se prevê que o fenómeno seja menos intenso”.

Além da precipitação acima daquilo que é normal, está também previsto para o fim-de-semana “alguma intensidade do vento” e ondulação marítima, afirmou.

Mário Silvestre precisou que as condições meteorológicas vão sofrer um agravamento entre as 18h desta quinta-feira e as 6h de Sábado, existindo depois “um ligeiro desagravamento”, mas a chuva forte voltará durante o dia de Domingo e, na segunda-feira, está ainda previsto um quadro adverso.

O adjunto da ANEPC explicou que a Protecção Civil já tinha activado, na quinta-feira e em todo o país, o estado de alerta de nível azul (segundo menos grave de uma escala de cinco) para alertar as forças de protecção e socorro para o aumento da precipitação.

No entanto e com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ANEPC decidiu aumentar o estado de alerta para o nível amarelo para que o dispositivo de protecção civil consiga responder a eventuais ocorrências, explicou.

Face às condições meteorológicas, a Protecção Civil recomenda à população para adequar os comportamentos, nomeadamente que tenha “muito cuidado na condução”, tendo em conta os lençóis de água que se podem formar nas estradas devido às previsões que apontam para 20 milímetros de chuva por hora.

Mário Silvestre disse ainda que, desde as 14h de quinta-feira, a ANEPC registou 84 ocorrências devido ao mau tempo, sobretudo nos distritos de Aveiro e Porto, mas foram “sem grande significado ou impacto”.