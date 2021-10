Despesas com a educação vão continuar a descer, avisa Tribunal de Contas

É um retrato nu e cru o que o Tribunal de Contas traça quanto ao peso da educação nas prioridades do país. Reza assim: “Nota-se que, contrariamente às despesas com a saúde e pensões de velhice, as despesas com a educação têm vindo a decrescer e, por isso, não serão uma especial ameaça à sustentabilidade das finanças públicas, nem se estima que tal venha a suceder, mas há o risco de, precisamente em virtude do persistente declínio populacional, o financiamento público se desviar para outras áreas críticas em desfavor da educação.”