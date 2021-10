Rio espera “comportamento normal” de Marcelo e legislativas a 9 ou 16 de Janeiro

Em entrevista à SIC, o presidente do PSD quer evitar a “balbúrdia” que representaria fazer agora a disputa interna no partido e diz não ter “posição fechada” sobre se é melhor ir a eleições legislativas coligado com o CDS.

Rui Rio espera para ver o que fará Marcelo Rebelo de Sousa para perceber se se confirmam as “desconfianças” no seio da actual direcção do PSD sobre uma eventual preferência do Presidente da República por Paulo Rangel, candidato à liderança. Em entrevista à SIC, o líder social-democrata afirma que tudo ficará claro “no momento” em que Marcelo marcar as eleições antecipadas, sendo certo que Rio defende que em nome do “interesse nacional” estas sejam agendadas para 9 de Janeiro ou o mais tardar para 16 do mesmo mês.

“Se [Marcelo] tiver um comportamento normal”, então não haverá razões para o presidente do PSD desconfiar das intenções do Presidente. Ou seja, para Rui Rio é a “prática que conta”, portanto se Marcelo Rebelo de Sousa “ao arrepio” de tudo o que sempre disse agendar as legislativas para o fim de Janeiro ou mesmo Fevereiro, então é porque está a agir de modo a ajudar os intentos de Rangel, colocando o país em segundo lugar na medida em que o Parlamento só seria “dissolvido em Dezembro”.

Pelo contrário, “se o Presidente cumprir o que vem dizendo”, então as eleições decorrerão “logo no início de Janeiro” para “termos Governo ainda em Janeiro” e assim assegurar um Orçamento o mais rapidamente possível e evitar perder verbas do Plano de Recuperação e Resiliência.

“No momento em que o Presidente da República marcar a data das eleições legislativas vai-se perceber se tudo isso é verdade ou não é verdade”, resumiu o líder laranja.